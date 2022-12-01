В Волгограде 2 декабря электричества временно не будет в двух районах

В Волгограде в пятницу частично обесточат 2 района Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В конце рабочей неделе жителям двух районов Волгограда придется столкнуться с неработающими в домах холодильниками, микроволновками, телевизорами и другими электроприборами. В пятницу снова пройдут плановые отключения электричества. Обесточат более 20 улиц, причем на некоторых адресах свет отрубят в ночь на субботу. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электричество 2 декабря временно отключат в Краснооктябрьском и Дзержинском районах.

В Краснооктябрьском районе с 13.00 до 16.00 электроснабжения не будет на ул. Смирнова, 2-16, 1а, 1-19, 24-28 ул. Жданова, 2-22, 5-43, ул. Ломоносова, 10а, 10-36, 15-41, 18/1, 36а, 40, 46, 47, 48, 52, 55, ул. Типографской, 40, в пер. Смирнова, 1-7, 2, 4, пер. Вязниковском, 3-7.

В Дзержинском районе с 9.00 до 17.00 коммунальные неудобства возникнут у жителей ул. Тернопольской, 1-35, 2-34, 36а, ул. Котовского, 1-5, 8-16, ул. Лебединской, 3-11, 12-20, ул. Белостокской, 2-32, 5-39, 7а, ул. Полины Осипенко, 52-58, 58а, 60-84, 69, 81 ул. Узбекской, 17-35, 28-96, 39-91, ул. Новосельской, 17-65, 22, 30а, 58-62, ул. Аннинской, 8-34, 7-27, ул. Продольной, 56, 58, 84-92, 91-99, ул. Иловлинской, 5-11, 15-37, 16-88, ул. Хуторской, 1-5, 2-8, ул. Сосновской, 1-37, 2-36, ул. Степной, 5, 5а, 29, 31, ул. Крайней, 2-16, 3а, 3-17, 16а, ул. Новорядской, 63-67, 66-80, 80а, 84-104, 104а, 108. Также в Дзержинском районе ожидаются ночные отключения электричества, с 23.00 2 декабря до 5.00 3 декабря обесточат дома на ул. Двинской, 10, 12, 14, ул. Ткачева, 7, 9, 11, 13.