Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 декабря 2022 14:34

В Волгограде главврачом областной детской больницы назначена Светлана Смыкова

До этого она много лет была заместителем главного врача по медицинской части
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Светлана Смыкова. Фото: облздрав

Светлана Смыкова. Фото: облздрав

В Волгограде сменился главный врач областной детской клинической больницы. Руководить медучреждением отныне будет назначенная на это должность Светлана Смыкова, которая уже много лет работает в больнице. Ее утвердили на должность по предложению экспертного совета по вопросам кадровой политики, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Светлана Смыкова - выпускница ВолгГМУ. отличник здравоохранения, врач высшей категории по направлениям «педиатрия» и «анестезиология и реанимация». В Волгоградской областной детской клинической больнице она проработала почти 30 лет, сменив не одну должность. Последние 15 лет была заместителем главврача по медицинской части. Теперь возглавит больницу.