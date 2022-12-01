В Волгограде главврачом областной детской больницы назначена Светлана Смыкова

Светлана Смыкова. Фото: облздрав

В Волгограде сменился главный врач областной детской клинической больницы. Руководить медучреждением отныне будет назначенная на это должность Светлана Смыкова, которая уже много лет работает в больнице. Ее утвердили на должность по предложению экспертного совета по вопросам кадровой политики, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Светлана Смыкова - выпускница ВолгГМУ. отличник здравоохранения, врач высшей категории по направлениям «педиатрия» и «анестезиология и реанимация». В Волгоградской областной детской клинической больнице она проработала почти 30 лет, сменив не одну должность. Последние 15 лет была заместителем главврача по медицинской части. Теперь возглавит больницу.