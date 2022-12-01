В Ворошиловском районе Волгограда из-за коммунальной аварии отключили воду

Из крана у волгоградцев течет только горячая вода Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Вторые сутки жители Ворошиловского района Волгограда сидят в своих квартирах без холодной воды. Всеми виной коммунальной авария, из-за которой вода разлилась рядом с 9-этажкой №1 улице Череповецкой. Жильцы дома рассказали сайту volgograd.kp.ru, что холодной воды у них нет с 30 ноября.

- Без каких-либо предупреждений у нас отключили холодную воду, - пожаловались волгоградцы.

Как сообщили в «Концессиях водоснабжения», на улице Череповецкой, 1 произошло технологическое нарушения на сетях холодного водоснабжения.

- Проводится сброс воды с магистрального водовода диаметром 500 мм. Это необходимо для демонтажа поврежденного участка и ликвидации течи. На время проведения работ ограничено водоснабжение близлежащих домов многоэтажной и индивидуальной жилой застройки, - отметили в компании.

По предварительным оценкам, коммунальную аварию рабочим удастся ликвидировать до конца 1 декабря.