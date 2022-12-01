Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика1 декабря 2022 14:02

На волгоградских заправках выросли цены на бензин и дизель

Дизельное топливо подорожало на 65 копее
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгоградской области за неделю подорожал и бензин, и дизель

В Волгоградской области за неделю подорожал и бензин, и дизель

Фото: Олег ЗОЛОТО

Волгоградстат опубликовал цены на автомобильное топливо по итогам еженедельного мониторинга. Ценники на заправках Волгоградской области с 21 по 28 ноября изменились как на бензин, так и на дизель. Больше всего подорожало дизельное топливо - на 65 копеек. Теперь литр в среднем стоит 54,87 рубля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата.

Бензин за неделю также стал дороже. Топливо марки АИ-92 увеличилось в цене на 11 копеек – до 47,97 рубля за литр. На 10 копеек вырос ценник на бензин АИ-95, в среднем он стоит 53,36 рубля за литр. На 14 копеек подорожал бензин АИ-98, средняя цена которого теперь составляет 59,19 рубля.