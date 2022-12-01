На волгоградских заправках выросли цены на бензин и дизель

В Волгоградской области за неделю подорожал и бензин, и дизель Фото: Олег ЗОЛОТО

Волгоградстат опубликовал цены на автомобильное топливо по итогам еженедельного мониторинга. Ценники на заправках Волгоградской области с 21 по 28 ноября изменились как на бензин, так и на дизель. Больше всего подорожало дизельное топливо - на 65 копеек. Теперь литр в среднем стоит 54,87 рубля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата.

Бензин за неделю также стал дороже. Топливо марки АИ-92 увеличилось в цене на 11 копеек – до 47,97 рубля за литр. На 10 копеек вырос ценник на бензин АИ-95, в среднем он стоит 53,36 рубля за литр. На 14 копеек подорожал бензин АИ-98, средняя цена которого теперь составляет 59,19 рубля.