В Волжском матери-убийце новорожденного ребенка дали два года колонии

Женщина проведет два года в колонии-поселении. Фото: Семен ШПАК

Волжский городской суд 1 декабря огласил приговор 35-летней женщине, которая летом 2017 года до смерти забила свою новорожденную дочь и бросила ее во дворе. Волжанку признали виновной в убийстве и приговорили к двум годам в колонии-поселении, сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Как установил суд, в ночь на 18 июня 2017 года женщина родила дочку в одном из дворов на улице Мира в Волжском. Ребенка горе-мамаша положила в пакет и стала бить об асфальт, пока малышка не скончалась. После волжанка ушла, оставив тело дочери.

Спустя пять лет женщина попала в поле зрения полиции в связи с повреждением чужого автомобиля. У нее сняли отпечатки пальцев и по ним вышли на нераскрытое убийство. Экспертиза ДНК подтвердила версию следствия. После и сама мать-детоубийца во всем призналась.

Приговор еще может быть обжалован.