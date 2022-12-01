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НовостиОбщество1 декабря 2022 13:21

В Волгограде неделю ищут 56-летнего мужчину с седыми волосами

Волонтеры распространяют ориентировку на пропавшего
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: «Лиза Алерт»

Фото: «Лиза Алерт»

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят жителей Волгограда обратить внимание на фотографию потерявшегося неделю назад мужчины. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru добровольцы, о местонахождении 56-летнего Владимира Чикунова ничего неизвестно с 25 ноября. Волгоградец пропал, на связь не выходит и домой не возвращается.

Родные пояснили волонтерам, что на мужчине в день исчезновения была одежда черного цвета – куртка, штаны и ботинки. Рост Владимира 175 сантиметров, у него худощавое телосложение, уже поседевшие волосы, карие глаза.

Сообщить информацию о возможном местонахождении волгоградца необходимо по номера: 112 (экстренные службы) и 8-800-700-54-52 (Лиза Алерт).