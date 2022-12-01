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НовостиПроисшествия1 декабря 2022 13:15

Под Волгоградом патрульная машина сбила пешехода на переходе

ДТП произошло в Волжском
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Пострадавший пешеход сейчас в больнице.

Пострадавший пешеход сейчас в больнице.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волжском ранним утром 30 ноября патрульная машина с мигалкой сбила пешехода на перекрестке улиц Химиков и Пушкина. Удар был настолько сильным, что 30-летнего мужчину подбросило в воздухе. Момент ДТП попал на видео камер наблюдения. Пешеход был пьян, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- 37-летний водитель «Шкоды Октавия» совершил наезд на 30-летнего пешехода, который в состоянии алкогольного опьянения перебегал проезжую часть перед близко движущимся транспортом, - рассказали в полиции.

На видео с камер Powernet видно, как машина с маячками едет в то время, когда весь остальной транспорт остановился на светофоре. Сбив мужчину, машина вылетела на встречку и едва не врезалась в стоящий там автобус.

По данным полиции, пострадавший пешеход сейчас в больнице.