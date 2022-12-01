Волгоградцам предлагают нарисовать открытки, посвященные Сталинградской победе

Открытки должны быть посвящены Сталинградской победе. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Любой волгоградец может стать автором открытки, посвященной 80-летию Победы в Сталинградской битве. Туристский информационный центр региона объявил I открытый конкурс на лучший рисунок «Открытка Победы». Лучшие работы войдут в почтовый набор, который получат 200 городов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете по развитию туризма, Волгоградской области

Работы принимают с 1 по 7 декабря 2022 года включительно. Для авторов нет никаких ограничений по возрасту. Сам рисунок может быть любого формата и в любой технике: масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь. Поздравительный текст не обязателен, но может присутствовать. Рисунок нужно отправить на электронную почту turinfo34@yandex.ru с пометкой «Конкурс Открыток». Детали можно уточнить по телефону 8(8442)52-98-93.

Комиссия рассмотрит работы и подведет итоги конкурса не позднее 15 декабря 2022 года. Победителей ждут подарки, а их рисунки увидят туристы в 200 городах сраны.