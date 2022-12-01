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НовостиОбщество1 декабря 2022 11:09

Погибшая под Херсоном ефрейтор Анастасия Савицкая из Волгограда награждена орденом Мужества

В Волгограде передали ордена Мужества семьям погибших в СВО
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Ордена вручили родным и близким. Фото: музей-панорама «Сталинградская битва»

Ордена вручили родным и близким. Фото: музей-панорама «Сталинградская битва»

В музее-панораме «Сталинградская битва» 1 декабря передали ордена Мужества родственникам погибших в ходе специальной военной операции героев. Среди награжденных посмертно первая погибшая в СВО женщина – ефрейтор Анастасия Савицкая и девять мужчин, солдат и офицеров, сообщили сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике.

Высокие награды семьям в Триумфальном зале музея вручили военком Волгоградской области полковник Андрей Летунов и председатель регионального комитета по делам национальностей и казачества Эдуард Давыдовский.

Среди награжденных посмертно: подполковник Александр Блинов, старший сержант Сергей Сыпков, сержант Александр Чадов, ефрейторы Анастасия Савицкая, Роман Назаренко, Владимир Ганюшкин, а также рядовой Иван Максимов.

Это уже не первая траурная церемония в музее. «Комсомольская правда» приносит соболезнования всем родным и близким погибших в СВО.