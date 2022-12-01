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НовостиОбщество1 декабря 2022 10:45

Железнодорожный переезд перекроют на севере Волгограда 2 декабря

Движение для автомобилей будет закрыто на 6 часов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Движение будет закрыто с 9.00 до 15.00

Движение будет закрыто с 9.00 до 15.00

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Волгоградским автомобилистам в пятницу придется искать альтернативные пути объезда в Тракторозаводском районе. 2 декабря будет перекрыто движение на железнодорожном переезде на 12 км станции «Тракторная» - это на пересечении с улицей Тракторостроителей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги, переезд будет закрыт из-за ремонта с 9.00 до 15.00.

Водителям предлагают объехать участок по улицам Михайлова, Тракторостроителей, Чистоозерная, проспектам Ленина и Металлургов.

Напомним, из-за строительства многоуровневой развязки с 3 по 5 декабря перекроют движение через железнодорожный переезд в районе поселка Водстрой.