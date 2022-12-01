В Волгоградской области в 2022 году ВИЧ выявили у 581 жителя

Волгоградцы могут бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во всем мире 1 декабря отмечается как День борьбы со СПИДом. При заболевании подавляется иммунная система. Специалисты рекомендуют бережно относиться к своему здоровью. За 10 месяцев 2022 года в Волгоградской области обследовали 576 625 человек с целью профилактики на ВИЧ-инфекцию. ВИЧ был диагностирован у 581 человека, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2022 году в регионе снизилась на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тенденция к снижению сохраняется на протяжении нескольких лет, - отметили в ведомстве.

При заражении вирусом иммунодефицита человека может развиться поражение иммунной системы, что приводит к СПИДу. При синдроме приобретенного иммунодефицита организм не может сопротивляться любым инфекциям. Важно выявлять ВИЧ на ранних стадиях, что позволяет человеку вовремя начать лечение и сохранять полноценный образ жизни. В Волгоградской области антиретровирусную терапию получают 8 246 жителей.

Волгоградцы могут бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ в региональном Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, а также в поликлинике по месту жительства.