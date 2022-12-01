Момент взрыва машины с ребенком в ЖК «Комарово» в Волгограде попал на видео

При взрыве машины погиб ребенок. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

1 декабря в соцсетях появилось жуткое видео с места взрыва машины в спальном районе в ЖК «Комарово» в Советском районе Волгограда. Напомним, утром в багажнике легкового автомобиля рванули баллоны с газом. На месте погиб 3-летний ребенок, находившийся в салоне.

На опубликованных кадрах видно, как 52-летний отец подошел к припаркованной во дворе дома машине, открыл заднюю дверь и посадил маленького сына. Мужчина направился к водительскому месту, но едва сев в салон, поспешил к багажнику. Вероятно, он почувствовал запах газа и вспомнил про баллоны, которые находились в багажнике. Как только он стал открывать дверь, прогремел взрыв. Мальчик в это время находился в салоне, он скончался на месте. мужчину сильно ранило, он даже не мог пошевелиться.

Отметим, что 52-летний мужчина и его 43-летняя жена воспитывали долгожданного сына. Также у них есть старшая дочь, которая живет самостоятельно. Семья характеризуется положительно.

Напомним, что СК возбудил уголовное дело.