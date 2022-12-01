В Волгограде консультационный центр выдавали за кредитную организацию

Управление подало иск в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

Волгоградка пожаловалась в Роспотребнадзор на навязывание дополнительных услуг в «Региональном социальном кредите», которым заправлял индивидуальный предприниматель Степан Козьмиди. Ведомству пришлось через суд доказывать незаконность использования в названии консультационного центра слова «кредит» и защищать права потребителя, которого ввели в заблуждение, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Роспотребнадзора Волгоградской области.

Как выяснили в ходе административного расследования, предприниматель заключал договоры на оказание консультационных услуг по вопросам получения кредитов. Но ни лицензии, ни права на осуществление банковских операций у него не было. Так что слово «кредит» в названии компании явно вводило волгоградцев в заблуждение относительно ее статуса.

Управление подало иск в суд в защиту неопределенного круга потребителей и потребовало исключить из официальных документов, буклетов, вывески, логотипа, а также печати слово «кредит». Тахтамукайский райсуд Адыгеи (по месту регистрации ответчика) требования Роспотребнадзора удовлетворил. Решение еще не вступило в силу.