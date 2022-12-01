Регоператор информирует о возможности внести плату по услуге вывоза отходов за декабрь заблаговременно

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Для удобства жителей Волгоградской области компания «Ситиматик-Волгоград» предусмотрела возможность внести оплату по услуге вывоза отходов за декабрь заранее.

В начале декабря жители Волгограда и Волгоградской области получат платежные квитанции за услугу «Обращение с ТКО»,

которые позволят грамотно рассчитать свои траты и сократить их во время новогодних праздников.

Если оплатить такую квитанцию в декабре, то платеж будет учтен в квитанции за декабрь, которую жители получат в начале января, в период новогодних каникул.

Как это выглядит - в квитанции за ноябрь отражена дополнительная строка «Рекомендуемый платеж за декабрь 2022 года».

То есть при оплате строки «Рекомендуемый платеж» в ноябрьской квитанции она будет учтена как оплата за декабрь.

Соответственно, если потребитель вовремя оплачивает текущие платежи за услугу «Обращение с ТКО»,

то в январе он получит квитанцию, которую не нужно будет оплачивать.

В платежном документе размещено соответствующее разъяснение для жителей.

Задать вопросы по оказанию и оплате услуги «Обращение с ТКО» можно по номерам контакт-центра: 8 (8442) 23-23-23;

8 (991) 361-11-36 ежедневно с 8.00 до 20.00 или в справочной службе «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по номеру (8442) 32-50-50.