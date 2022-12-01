Депутаты в окончательном чтении приняли бюджет Волгоградской области на 2023 год

Фото: Волгоградская областная дума

В Волгоградской областной думе 1 декабря состоялось очередное заседание, на котором во втором окончательном чтении был принят бюджет региона на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Основные параметры главного финансового документа области были отработаны с Минфином России, профильными министерствами и ведомствами, муниципальными образованиями, рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном парламенте.

- Доходная часть бюджета в 2023 году предусмотрена в объеме 153,8 миллиарда рублей, расходная - 160 миллиардов рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в сумме 105,2 миллиарда рублей, безвозмездные поступления из федерального центра - 48,6 миллиарда рублей, - отметили в областной думе.

Более 60% расходов из бюджета будут направлены на социальную сферу. Дополнительное финансирование власти направят на повышение с 1 января МРОТ и индексацию зарплаты бюджетников. Сохранятся меры соцподдержки ветеранам, пенсионерам, инвалидам, семьям военнослужащим-участникам СВО, в вопросах материнства и детства. В бюджет 2023 года были заложены средства для модернизации более сотни объектов социальной сферы, среди них поликлиники, школы в Волгограде и Волжском, Дворец спорта, Центральный унвиермаг, планетарий, НЭТ.

Председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин отметил, что бюджет региона подготавливался в непростых условиях, на это повлияли санкции западных государств, давление на российскую экономику, нестабильность на сырьевых и финансовых рынках мира.

- Все это, безусловно, учитывалось при формировании главного финансового документа региона. Вместе с тем бюджет по-прежнему социально ориентирован. Заложены средства на выполнение в полном объеме всех взятых Волгоградской областью обязательств, в первую очередь, перед нашими жителями. Серьезная финансовая поддержка предусмотрена для муниципалитетов, - подчеркнул Александр Блошкин.

В 2024 году доходы бюджета Волгоградской области ожидаются в размере 154,2 миллиарда рублей, расходы – 151,2 миллиарда рублей, профицит – 3 миллиарда рублей. Прогноз на 2025 год: доходы - 142,3 миллиарда рублей, расходы – 136,5 миллиарда рублей, профицит – 5,8 миллиарда рублей.