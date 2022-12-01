Роспотребнадзор рассказал, как в сезон простуд не заболеть ОРВИ Фото: Олег Укладов

В Волгоградской области резко возросло количество заболевших ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, прирост за неделю вырос на 19%. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, нужно соблюдать простые правила, чтобы снизить риск заражения вирусами и гриппом.

Во-первых, стоит отказаться от вредных привычек и заняться здоровьем. Правильно питание, спорт, полноценный отдых и сон. Второе правило – лучше носить маски в общественных местах. В-третьих, не стоит забывать про влажную уборку с дезинфицирующими средствами, проветривания, очистку и увлажнение воздуха. Также необходимо чаще мыть руки, при себе иметь антисептики.

- Вместе с тем, наиболее эффективным методом профилактики гриппа остается вакцинопрофилактика, - отметили в региональном Роспотребнадзоре.