Волгоградский Роспотребнадзор назвал богатые витамином D продукты

Среди продуктов наибольшее содержание витамина D в лососе Фото: Иван МАКЕЕВ

Витамин D очень полезен для организма человека. Его еще называют «солнечным», так как основным источником является синтез в коже под действием ультрафиолетовых лучей. Ежедневное пребывание на улице на солнце в течение 15-30 минут обеспечивает организм достаточным количеством витамина D. Однако тепло и солнце в Волгоградской области далека не каждый день. Поэтому нужны другие источники витамина, например, еда. Управление Роспотребнадзора по региону назвало пятерку продуктов, которые являются лучшими источниками витамина D.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ведомстве, на первом месте дикий лосось. В 100 граммах содержится от 600 до 1000 МЕ витамина. Одна столовая ложка рыбьего жира обладает 400-1000 МЕ. На третьем месте сельдь, в 100 граммах которой от 290 до 1500 МЕ витамина D. Дальше в рейтинге располагаются рыбные консервы, например, из сардины, тунца. В них может содержаться около 300 МЕ на 100 грамм. На пятом месте – молоко, один стакан обладает 100 МЕ «солнечного» витамина.

- Небольшое количество витамина D можно получить из яиц, сыра, говяжьей печени и сливочного масла. Но набрать с их помощью суточную норму проблематично, да и ни один врач-кардиолог и диетолог не одобрит такой способ, - отметили в Роспотребнадзоре.