В Волгограде продали часть Дома печати

В Доме печати продали 15 помещений Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде уже не в первый раз пытаются продать пустующий в центре города Дом печати. Целиком заброшенное многоэтажное на улице Коммунистической, 11 никто не покупает. И все же на торгах удалось реализовать часть объекта. На состоявшемся 30 ноября аукционе было продано 15 помещений Дома печати общей площадью более 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на итоги торгов.

Аукцион проводил комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области без указания стартовой цены, свои предложения представили 13 участников. Некоторые индивидуальные предприниматели и компании предлагали за 15 помещений 92 тысячи, 157 тысяч, 300 тысяч рублей. Победителем торгов стало ООО «Полиграфический комбинат «Царицын», которое назвало самую высокую цену, за которую готово купить часть заброшки. Компания предложила 25 миллионов 120 тысяч рублей. В течение пяти дней с ней будет заключен договор.

Напомним, ранее Дом печати неоднократно пытались продать, только покупатели не находились. В последний раз начальная цена торгов по реализации всего здания составляла 86 миллионов рублей, но никто такую сумму платить не захотел.