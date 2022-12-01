В Волгоградской области с 1 декабря выросли тарифы ЖКХ

Новые цифры в счетах увидим к новому году. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Волгоградской области, как и по всей стране, с 1 декабря 2022 года вступили в силу новые тарифы ЖКХ. Плата за коммунальные услуги выросла на 8-9%. Меньше всего подорожал газ – на 8 – 8,5% в зависимости от направления использования. Вода, электричество, тепло, водоотведение, вывоз мусора подорожали на 9%, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Тарифы на коммунальные услуги для населения в 2022 году увеличили дважды – с 1 июля и с 1 декабря. Теперь семья из трех волгоградцев с квартирой на 54 «квадрата» будет отдавать за коммуналку от 7300 до 7800 рублей в месяц в зависимости от того, газовая в доме плита или электрическая. За счет повышения тарифов семейный бюджет похудеет более чем на 600 рублей. Следующее повышение правительство обещает не ранее 1 июля 2024 года.

Все тарифы на коммуналку в Волгограде с 1 декабря 2022 смотрите здесь. В квитанциях горожане увидят их перед Новым годом.