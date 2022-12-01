Тариф на капремонт в регионе - один из самых низких по ЮФО

Фото: Фонд капремонта

Волгоградцы стали более ответственно относиться к взносам на капремонт. Это связано с тем, что люди видят, как преображаются старые дома не только в областном центре, но и в глубинке. Если в 2015-м году собираемость взносов составляла около 50%, то в 2019-м году выросла до 87,1%. В 2020-м она достигла 88,5%, а прошлом году 94,5% выставленных счетов по капремонту были оплачены вовремя. За три квартала этого года сбор взносов превысил 98%.

От активности жителей по оплате взносов на капремонт в целом зависит работа всей программы по обновлению многоквартирных домов в Волгоградской области. Дело в том, что фонд работает по принципу большого котла – в нем аккумулируются средства от всех собственников. Каждый отдельно взятый дом, особенно из малоэтажных старых годов постройки, вряд ли сможет быстро накопить деньги на ремонт фасада, инженерных сетей, крыши и фундамента. К примеру, сегодня стоимость капремонта двухэтажного дома начинается от 4-х млн рублей, в зависимости от площади и вида конструктивных элементов, подлежащих капремонту, а также их технического состояния. Единственный способ привести его в порядок – взять в долг средства из большого котла, и постепенно, за годы работы программы возместить их.

Регоператор обращает внимание волгоградцев на необходимость оплачивать взносы на капремонт вовремя, не допуская просрочек. В фонде капремонта отмечают, что если не будет долгов, то еще больше возрастных домов в Волгоградской области станут комфортными и красивыми.

Нужно отметить, что тариф на капитальный ремонт в регионе сегодня один из самых низких по ЮФО. Он составляет в 2022 году 7 рублей 50 копеек за квадратный метр. К примеру, в Астраханской области собственники платят, в зависимости от дома, в котором проживают от 8,5 до 10 рублей. В Ростовской области – 12, 61 руб., в Калмыкии – 8,42 рубля.