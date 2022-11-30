В Волгограде 1 декабря временно отключат электричество в трех районах

Электричества не будет несколько часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первый день зимы в Волгограде продолжатся плановые отключения электричества. Энергетики обесточат жилые массивы в трех районах Волгограда. Останутся без света 1 декабря 2022 года два десятка улиц в Краснооктябрьском, Дзержинском и Красноармейском районах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг».

В Краснооктябрьском районе 1 декабря в зону отключения электричества с 12.00 до 17.00 попадут дома на улицах: Базарова,№ 5, 7, 9, ул.2-я Горная, №5-13, ул. 2-я Малая, №1-11 и 4-12, ул. Малая, №2-12, 3-15, пер. Малый, №2а, 2, 4, 3, 5, ул. Касимовская, №1-21, 2-28, ул. Обороны Одессы, №1-3, 4, 6, ул. Стрелковая, №1-11, 2-14, ул. Техническая, №1а. А с 9 до 12 часов не будет света еще на двух улицах по адресам: ул. Водопадная, №11-53, 11а, 22-66, ул. Шатурская, №17-39, 45-59, 63.

В Дзержинском районе на весь день – с 9.00 до 17.00 – локальный блэкаут объявят в большом жилом массиве по адресам: ул. Беломорская, №47-73, 10-38, ул. Красноярская, №1-15, 15а, 19, 21, 2-6, 6а, 8-16, 16а, 18, 18а, 20, 22, ул. Колодезная, №6, 10-16, 16а, 20, 3-7, 15, 17,21, 22-26, ул. Качинцев, №48-56, 56а 62, 43, ул. Магистральная, №1-11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 2, 4а, 4-10, 12а, 12-22, ул. Можайская, №2, 4а, 4-12, 10а, 1-5, 5а, 7,ул. Ряжская, №50-56, 56а, 58-64, 43-59, ул. Тищенко, 4.

В Красноармейском в четверг обесточат дома на четырех улицах: ул. Водников, 4, 12, ул. Лазоревая, 219-223 ул. С. Стальского, 12,14,18,18а, ул. Черепановых, 3, 5. Электроэнергию отключат всего на пару часов – с 10.00 до 12.00.