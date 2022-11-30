В Волгограде для переселения жильцов из аварийных домов купят 85 квартир в новом ЖК

В 2023 году жильцы получат ключи от новых квартир. Фото: Анастасия Осипова

Администрация Волгограда в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» провела аукцион на приобретение 85 квартир для жильцов аварийных домов. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, поставщики предоставят муниципалитету 42 однушки, 24 двушки, 12 трешек. Большая часть квартир находится в ЖК «Колизей» в Кировском районе города-героя.

Переселение начнется в 2023 году. волгоградцы получат ключи от квартир, в которых есть кухонные плиты и сантехника, отделаны пол, потолок и стены. Владельцы аварийного жилья смогут оформить квартиры в собственность, с остальными заключат новые договора соцнайма.

- В общей сложности в ходе реализации программы из аварийных домов переселено порядка 3500 человек. Всего в рамках выполнения национального проекта до сентября 2025 года из 253 аварийных домов будут переселены порядка 10 тыс. человек, - уточнили в администрации.