Декабрь в Волгограде начнется с мороза, тумана и гололедицы

В Волгограде будет сухо и морозно. Фото: Семен ШПАК

В Волгограде установилась морозная погода. Но снега пока не будет, синоптики не ожидают существенных осадков в начале календарной зимы. В прогнозе погоды на первые дни декабря 2022 года – мороз, гололедица и туман местами по области, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

В Волгограде в ночь на 1 декабря 2022 подморозит до 9-11 градусов, днем будет минус 2-4 градуса. При этом неприятных ощущений добавит сильный ветер. Местами гололедица. Такая же погода в городе будет 2 и 3 декабря.

По Волгоградской области с 1 по 3 декабря прогнозируют разброс ночных температур от 7 до 12 градусов мороза, днем – минус 1-6 градусов. Ночью и утром в отдельных районах будет стелиться туман. Местами гололедица.