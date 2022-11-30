Роспортребнадзор проверил воздух после пожара на складе пластика в Волгограде

Жители двух районов задыхались от едкого дыма. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Воздух на юге Волгограде 30 ноября заметно подпортил масштабный пожар – горел большой склад пластика в Кировском районе. Чадящая дымовая завеса несколько часов висела над жилыми массивами. После ЧП санитарные врачи совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области» взяли 85 пробы воздуха, чтобы исследовать их на содержание загрязняющих веществ. Превышений не нашли, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- Специалистами было отобрано 85 проб атмосферного воздуха при восточном направлении ветра в сторону ближайшей жилой застройки. Превышения гигиенических нормативов не зафиксировано, - рассказали в ведомстве.

Напомним, в 3.30 на улице Самарской в Кировском районе загорелся двухэтажный склад, на котором хранились тонны пластика. Жители двух районов – Советского и Кировского – всю ночь и полдня задыхались от едкого дыма. Пожару присвоили 2-й ранг сложности. Потушить пламя удалось только через 9 часов.