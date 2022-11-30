В Волгограде Росимущество оштрафовали за мусор на «Лысой горе»

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

В Волгограде Территориальное управление Росимущества оштрафовали на 400 тысяч рублей за мусор на «Лысой горе». Волгоградский областной суд поддержал постановление Межрегионального управления Росимущества. Агентство не предприняла меры для недопущения загрязнения территории у мемориального комплекса.

Волгоградцы в июне 2021 года обратились в Росприроднадзор на большое количество мусора на «Лысой горе», специалисты ведомства обследовали территорию и зафиксировали захламление земель. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. После лабораторных исследований выяснилось, что превышена предельно-допустимая концентрация по ряду загрязняющих веществ. Площадь, на котором валялся мусор, составила 13,5 тысячи квадратных метров. Отходы были V класса опасности.

Территориальное управление Росимущества в Волгоградской области оштрафовали на 400 тысяч рублей. Агентство оспорило решение в Волгоградском облсуде, которые отказал в удовлетворении иска и поддержал позицию Росприроднадзора.