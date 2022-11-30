Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 ноября 2022 12:50

В Волгограде директора УК «ЦентрВолга» оштрафовали за разрушенный балкон

Директор управляющей организации заплатит 25 тысяч рублей за нарушения
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
За балконную плиту отвечает УК.

За балконную плиту отвечает УК.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Директор управляющей компании «ЦентрВолга» заплатит 25 тысяч рублей штрафа за нарушения при содержании общего имущества многоквартирного дома на улице Чуйкова, 3 в центре Волгограда. В доме полностью разрушилась плита одного из балконов, но директор пренебрег безопасностью и не сделал ничего, чтобы предупредить дальнейшее разрушение и восстановить балкон, сообщили сайту volgograd.kp.ru в инспекции госжилнадзора Волгоградской области.

- Нарушения привели к выпадению бетонного основания плиты балкона, что создает непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, - рассказали в ведомстве.

Домом на улице Чуйкова, 3 компания «ЦентрВолга» управляет с 1 марта 2021 года. Во время проверки весной 2022-го инспекторы госжилнадзора обнаружили полное разрушение балконной плиты одной из квартир дома. На директора УК составили протокол, на основании которого мировой судья назначил штраф в размере 25 тысяч рублей. Оспорить наказание не удалось. Центральный райсуд в ноябре оставил постановление без изменения.