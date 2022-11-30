В Волгограде директора УК «ЦентрВолга» оштрафовали за разрушенный балкон

За балконную плиту отвечает УК. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Директор управляющей компании «ЦентрВолга» заплатит 25 тысяч рублей штрафа за нарушения при содержании общего имущества многоквартирного дома на улице Чуйкова, 3 в центре Волгограда. В доме полностью разрушилась плита одного из балконов, но директор пренебрег безопасностью и не сделал ничего, чтобы предупредить дальнейшее разрушение и восстановить балкон, сообщили сайту volgograd.kp.ru в инспекции госжилнадзора Волгоградской области.

- Нарушения привели к выпадению бетонного основания плиты балкона, что создает непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, - рассказали в ведомстве.

Домом на улице Чуйкова, 3 компания «ЦентрВолга» управляет с 1 марта 2021 года. Во время проверки весной 2022-го инспекторы госжилнадзора обнаружили полное разрушение балконной плиты одной из квартир дома. На директора УК составили протокол, на основании которого мировой судья назначил штраф в размере 25 тысяч рублей. Оспорить наказание не удалось. Центральный райсуд в ноябре оставил постановление без изменения.