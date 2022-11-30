В Волгоградской области обсудили инвестпроекты на ближайшие 10 лет

Фото: пресс-служба АВО.

В среду, 30 ноября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов в регионе на ближайшие 10 лет. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, в программу развития влючены такие важные сферы как ЖКХ, дорожно-транспортная инфраструктура, жилищное и социальное строительство,

- Андрей Бочаров поставил задачу предусмотреть возможности максимального использования имеющихся инструментов и институтов развития Российской Федерации, Волгоградской области для реализации этих проектов, - уточнили в обладминистрации.

Отметим, что сейчас формируется бюджет региона на следующий год и трехлетний период. В нем предусмотрены средства для развития важных проектов.