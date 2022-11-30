Под Волгоградом должник оплатил штрафы и налоги после ареста «Ауди» и «Лады»

Мужчина вернул долги после ареста двух машин судебными приставами. Фото: "КП" Архив

Судебные приставы Быковского района законными путями вынудили должника выплатить150 тысяч рублей за накопленные штрафы и налоги. Как ранее сообщал volgograd.kp.ru в пресс-службе УФССП по Волгоградской области, на мужчину завели 17 исполнительных производств. В итоге сотрудники ведомства арестовали две машины «Ауди» и «Ладу».

- Мужчина не оплатил 12 штрафов ГИБДД на сумму 11,8 тысяч., налоги - 63,5 тысячи, компенсацию за нарушение прав при использовании товарного знака - 54 тысячи, а также исполнительский сбор, - уточнили в ведомстве.

Но после ареста автомобилей должник поспешил в тот же день закрыть все долги.