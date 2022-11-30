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НовостиОбщество30 ноября 2022 10:50

В Волгограде избитый полицейскими 14-летний подросток после нового задержания попал в больницу

Полиция прокомментировала, почему школьник снова по ошибке оказался в наручниках
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото предоставлено родственниками подростка.

Фото предоставлено родственниками подростка.

14-летнего подростка из Волгограда второй раз за три месяца по ошибке задержали сотрудники полиции. Как ранее сообщал volgograd.kp.ru, 2 августа школьника приняли за закладчика наркотиков и сильно избили, а 3 ноября стражи порядка вновь перепутали несовершеннолетнего с подозреваемым и надели на него наручники. Как рассказала мама Нина, после этого ее сын оказался в больнице.

В ГУ МВД по Волгоградской области оперативно прокомментировали случившееся. В тот день сотрудники угрозыска действительно привезли в отдел полиции №1 подростка. Тот пытался сбежать, поэтому ему загнули руки за спину и надели спецсредства. В ходе проверки выяснилось, что волгоградец не имеет отношения к преступлению.

- Впоследствии подросток вместе с матерью обратился в медучреждение, сообщив врачам, что сотрудники полиции в ходе задержания причинили ему травмы. Указанное сообщение зафиксировано в дежурной части отдела полиции. Также зарегистрировано заявление матери о том, что, по её мнению, правоохранители незаконно задержали ее сына, - уточнили в пресс-службе регионального главка МВД.

Материалы переданы в следственные органы, проверка продолжается.