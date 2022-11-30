На юге Волгограда потушили пожар на складе пластиковой продукции

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

На юге Волгограда потушили пожар на складе пластика. Пожарные 30 ноября боролись с огнем, который распространился на площади 1500 тысяч квадратных метров, в течение девяти часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области, пожар в Кировском районе в двухэтажном кирпичном здании был ликвидирован в 12.50.

- К ликвидации пожара привлекалось всего 104 человека, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 85 человек, 28 единиц техники, - отметили в спасательном ведомстве.

В результате пожара никто не погиб и не пострадал. Сейчас на месте ЧП на улице Самарской, 1г работает испытательная пожарная лаборатория, ее специалистам предстоит выяснить причину возгорания. По предварительным данным прокуратуры, пожар мог возникнуть из-за воспламенения пластиковой крошки.

Напомним, сообщение о ЧП на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило ночью 30 ноября в 3.30. Для тушения был задействован пожарный поезд. Спасатели локализовали огонь в 10.15.