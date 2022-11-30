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НовостиОбщество30 ноября 2022 9:27

В Волгограде руководителя жилищной инспекции наказали за волокиту

Чиновник игнорировал обращения жителей города
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Чиновник проигнорировал обращения жителей Волгограда

Чиновник проигнорировал обращения жителей Волгограда

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде к административной ответственности за волокиту при рассмотрении обращений граждан привлекли руководителя жилищной инспекции города. В августе и сентябре этого года чиновник вовремя не зарегистрировал 228 обращений волгоградцев, которые поступили через государственную информационную систему ЖКХ. В итоге было массовое нарушение сроков их рассмотрения, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

После проведения проверки надзорного ведомства, было возбуждено производство по статье Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». Мировой судья судебного участка №75 Ворошиловского района назначил руководителю «Жилищная инспекция Волгограда» штраф. В мэрию города было направлено представление об устранении нарушений, недопущении их в будущем и привлечению провинившегося чиновника к строгой дисциплинарной ответственности.