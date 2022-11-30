Волгоградцу, который убил друга стулом и вывез в дорожной сумке на пустырь, дали 12 лет

Мужчине вынесли приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 ноября Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор мужчине, который зверски убил друга и вместе с сожительницей выбросил тело на пустыре. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе суда, Куклину дали 12 лет колонии строгого режима.

Преступление произошло 25 января 2021 года дома у убийцы было веселье – приехал старый друг. К компании мужчин присоединилась любимая Куклина. Но распитие закончилось трагедией – хозяин квартиры убил гостя стулом. А чтобы скрыть следы преступления, они вместе с девушкой спрятали тело в большую сумку, вызвали такси и выбросили труп на пустыре в Дзержинском районе. Сами уехали в Москву. Останки мужчины нашли местные жители.

Куклин отрицал вину, но его сожительница в подробностях рассказала о том страшном вечере. В итоге мужчине дали приличный срок.