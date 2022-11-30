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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 8:52

В Волжском на видео попало, как иномарка на пешеходном переходе сбила женщину

Авария произошла ночью на пешеходном переходе
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волжском под колеса иномарки попала 47-летняя женщина. 29 ноября в 0.50 она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. В этот момент на перекресток вылетел «Hyundai Solaris» под управлением 22-летней девушки. Автомобиль, не сбавляя скорости, сделал поворот налево и наехал на пешехода. Происшествие случилось напротив дома №129 по проспекту Ленина, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.

Женщина-пешеход получила ушибы. На помощь ей выбежала водитель «Hyundai» и другой автомобилист, который оказался свидетелем случившегося. Пострадавшей потребовалась госпитализация.