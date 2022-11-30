19-летний мошенник из Ростова обманул волгоградских пенсионеров почти на полмиллиона

Подозреваемого задержали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полицейские Волгоградской области задержали 19-летнего ростовчанина, подозреваемого в мошенничестве. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, молодой курьер под руководством аферистов забрал у трех пенсионеров 490 тысяч рублей.

По словам самого злоумышленника, ранее он нашел объявление о незаконном заработке. Его сообщники обманывали пожилых людей по старой схеме: сообщали, что их родственник попали в ДТП, но за определенную сумму можно избежать уголовной ответственности. Молодой человек должен быть приезжать за деньгами, переводить их за счета аферистов.

- В январе текущего года, получив сообщение с адресами, курьер приехал по местам жительства 85-летней, 82-летней и 83-летней пенсионерок из Волгограда. У потерпевших он забрал и перевел на счета сообщников 490 тысяч рублей, - уточнили в региональной полиции.

Позже злоумышленника вычислили и задержали. Ему грозит наказание по статье 159 УК РФ.