В Волгограде планируют продление улицы Хорошева

На западе Волгограда планируют строительство новых дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Андрей Бочаров во время рабочей поездке в ФОК на улице Гамзатова обратил внимание на то, что в Дзержинском районе необходимо расширить транспортную сеть. В следующем году на западе Волгограда начнется строительство соединение улицы Симонова до проспекта Жукова. Кроме того, планируется продление улицы Хорошева, но выделение земли под новую дорогу нужно сначала обсудить с минобороны РФ. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в администрации Волгоградской области.

- Это даст возможность большому количеству жителей добираться до проспекта. Эти задачи дорогостоящие, но решать их необходимо в любом случае. Мы определяем трехлетний период для решения этого сгустка проблем, - подчеркнул губернатор.

Добавим, в Дзержинском районе проложат новый участок улицы Космонавтов в месте, где один за другим «растут» новые многоэтажки. Дорогу проложат от Симонова до Хорошева.