На севере Волгограда водителя насмерть раздавил автобус на базе ВПАТП №7

Следком проводит проверку
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Следственный комитет организовал проверку по факту гибели 55-летнего водителя автобуса в Тракторозаводском районе Волгограда. Стали известны ужасные подробности трагедии. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, мужчину придавило между двумя автобусами.
По предварительной версии, 29 ноября водитель приехал в автомастерскую АТП №7 на улице Гороховцев. Транспортному средству требовался ремонт. Он поставил автобус на ручной тормоз и вышел.
- Однако автобус покатился и придавил мужчину передней частью к корпусу другого автобуса, в результате чего он получил травмы несовместимые с жизнью и в присутствии очевидцев скончался на месте, - уточнили в следкоме.
Напомним, в этот же день в Тракторозаводском районе скончался 61-летний водитель "Волжанина".