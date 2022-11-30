В Волгограде новому ФОКу присвоят имя Левона Акопяна

Фото: Администрация Волгоградской области

Утром 30 ноября губернатор Андрей Бочаров уделил внимание спорту. Он провел выездное совещание в новом физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Гамзатова в Дзержинском районе Волгограда. Глава региона проинспектировал благоустройство территории и ввод спортивного объекта в эксплуатацию, который был передан в оперативное управление ГАУ ВО «Центр развития гандбола «Динамо». Было предложено присвоить ФОКу имя легендарного волгоградского тренера по гандболу Левона Акопяна.

- Без него такого гандбола никогда бы не было. Он сам - гандбол. Он выстраивал систему подготовки, занимался с детьми, и значительная часть сборной России была сформирована из спортсменов волгоградской школы. Это человек-легенда, - заявил Андрей Бочаров.

ФОК на улице Гамзатова был построен по региональному проекту «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография». В комплексе площадью 2,5 тысячи квадратных метров располагаются несколько залов, тренажерный зал, раздевалки, душевые, туалеты, медицинский блок и другие помещения. Объект является базой для занятий гандболом, в нем занимаются около 500 юных спортсменов от 8 до 15 лет.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации региона, вокруг ФОКа продолжится благоустройство. Планируется озеленение территории, установка, скамеек, урн и увеличение мест для парковок.

Отметим, Левон Акопян по праву считается отцом-основателем гандбола в Волгограде, где он начал работать в 70-х годах. Работал тренером и сделал местную женскую команду, которая в разные годы называлась «Аквой», «Динамо-Аква», «Ротором» и «Динамо», настоящим грандом отечественного и европейского ручного мяча. Волгоградский клуб становился многократным чемпионом России, выигрывал Кубок вызова и Суперкубок Европы. Левон Акопян воспитал не один десяток гандболисток, которые выступали на самом высоком уровне, защищая честь сборной России. Заслуженного тренера СССР и РCФСР не стало 29 августа 2018 года на 74-м году жизни.