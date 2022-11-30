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НовостиОбщество30 ноября 2022 6:34

Волгоградцы пожаловались в Роспотребнадзор на такси и каршеринг

Клиентам не нравится сервис и дорогое обслуживание
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградцы пожаловались в Роспотребнадзор на такси и каршеринг

Волгоградцы пожаловались в Роспотребнадзор на такси и каршеринг

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Волгоградской области с 14 по 25 ноября 36 раз пожаловались на горячую линию Роспотребнадзора на работу такси и каршеринга. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, чаще всего клиентам не нравился сервис. Заказывая такси по телефону, людям не предоставляли данные о перевозчике, а также не информировали о назначении и прибытии машины.

- Граждане жаловались на отказ со стороны перевозчика в оказании услуг по причинам дальности маршрута, плохой дороги в частном секторе, на нарушение сроков начала оказания услуг, неуважительное отношение, - уточнили в ведомстве.

Не нравится волгоградцам работа каршеринга. В регионе услуга довольно популярна, но из-за высоких штрафов теряет клиентов. Так, людей наказывают на большие суммы за перевозку вещей, передачу ключей третьему лицу. Нередко у потребителей списывают средства с банковского счета.