Волгоградцы пожаловались в Роспотребнадзор на такси и каршеринг Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Волгоградской области с 14 по 25 ноября 36 раз пожаловались на горячую линию Роспотребнадзора на работу такси и каршеринга. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, чаще всего клиентам не нравился сервис. Заказывая такси по телефону, людям не предоставляли данные о перевозчике, а также не информировали о назначении и прибытии машины.

- Граждане жаловались на отказ со стороны перевозчика в оказании услуг по причинам дальности маршрута, плохой дороги в частном секторе, на нарушение сроков начала оказания услуг, неуважительное отношение, - уточнили в ведомстве.

Не нравится волгоградцам работа каршеринга. В регионе услуга довольно популярна, но из-за высоких штрафов теряет клиентов. Так, людей наказывают на большие суммы за перевозку вещей, передачу ключей третьему лицу. Нередко у потребителей списывают средства с банковского счета.