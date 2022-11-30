В Волгограде полиция задержала подозреваемого в избиении сотрудницы службы по отлову собак

Полиция задержала избившего девушку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция в Волгограде организовала доследственную проверку после избиения 20-летней сотрудницы службы по отлову собак. Девушку, которая работает в МБУ «Северное», избили трубой. После инцидента в Дзержинском районе нарядом ППС был задержан 50-летний мужчина, который был доставлен в отдел МВД в качестве подозреваемого. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 29 ноября в промзоне Дзержинского района бригада МБУ «Северное» занималась отловом бездомных собак. Поступила заявка о том, что рядом с улицей Южно-Украинской бегает стая агрессивных животных. Однако пострадали специалисты от взбесившегося мужчины, который выбежал из вагончика. Он напал и избил 20-летнюю сотрудницы службы по отлову бездомных собак трубой. Мужчины-коллеги вступились за девушку, но досталось и одному из них. Напавший повредил и служебный автомобиль. На место происшествия прибыли полицейские, которые задержали агрессивного мужчины, и скорая помощь, которая госпитализировала пострадавшую в 25-ю больницу.