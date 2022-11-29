В Волгограде мужчина избил трубой сотрудницу службы отлова животных

Пострадавшую отвезли в 25-ю больницу. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде 20-летняя сотрудница муниципальной службы отлова безнадзорных животных попала в больницу, после того как днем 29 ноября в промзоне Дзержинского района на находящуюся при исполнении бригаду напал неизвестный. Агрессивно настроенный мужчина избил девушку по голове предметом, похожим на биту или трубу. Сотрудники МБУ «Северное» обратились в полицию с заявлением о нападении, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Для разрешения конфликтной ситуации на место были вызваны сотрудники полиции. Бригадой скорой помощи пострадавшая девушка доставлена в больницу №25, - рассказали в администрации Волгограда.

Около полудня 29 ноября бригада отлова приехала в Дзержинский район по заявке с улицы Южно-Украинской, где жаловались на стаю агрессивных собак. Трое сотрудников должны были отловить бродячих псов, отвезти их на базу предприятия, провакцинировать, вылечить и стерилизовать.

В 12.50 бригада осматривала территорию в поисках стаи собак, когда со стороны вагончиков, вылетел агрессивно настроенный мужчина. Он начал бить 20-летнюю сотрудницу службы отлова, целясь в голову. Мужчины-коллеги вступились за девушку, досталось и одному из них. Пострадал и автомобиль, на котором приехала служба отлова. Теперь в этой истории будет разбираться полиция.