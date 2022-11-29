На юге Волгограда завершается обновление братской могилы четырех армий за 7,2 млн

Фото: пресс-служба мэрии.

В Советском районе Волгограда подрядчик почти завершил обновление братской могилы воинов четырех армий. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, восстановительные работы выполнены на 90%. Сразу после сдачи объекта специалисты проверят качество реставрации.

Напомним, на обновление памятника «Братская могила воинов 21, 57, 62 и 64-й армий, погибших в период Сталинградской битвы» потратили 7,2 млн рублей. На период работ подрядчик соорудил специальный шатер, чтобы поддерживать плюсовую температуру. Для восстановления облицовки использовали специальную мозаичную штукатурку.

- К настоящему времени выполнено восстановление надписи на стеле, приведено в порядок само место захоронения, завершено мощение тротуарной плиткой прилегающей территории площадью порядка 300 квадратных метров, - уточнили в мэрии.

Отметим, что восстановление мемориалов проводится в рамках регионального проекта в связи с подготовкой к празднованию 80-летия Сталинградской Победы.