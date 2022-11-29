В Волгограде 30 ноября электричества временно не будет в шести районах

Свет в среду отключат в шести районах Волгограда Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Очередные отключения электричества ждут волгоградцев в последний день осени. В среду в областном центре свет отрубят более чем на 50 улицах в шести районах. Жители Волгограда коммунальные неудобства будут терпеть в течение восьми часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения временно 30 ноября не будет в Краснооктябрьском, Дзержинском, Ворошиловском, Советском, Кировском и Красноармейском районах.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 обесточат ул. Береговую, ул. Летнюю, ул. Большую Кольцевую, ул. Нежную. В Дзержинском районе с 9.00 до 17.00 электричества не будет на ул. Каспийской, ул. Черноморской, ул. Ленской, ул. Грузинской, ул. Севостопольской, ул. Двинской, ул. Красной, ул. Дусева, ул. Степкина, ул. Троицкой, ул. Летчиков, ул. Ракетчиков, ул. Знаменской, ул. Камышовой, ул. Таловой, ул. 51-й Гвардейской.

В Ворошиловском районе свет отрубят с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Ковенская, 4, 4а, 6, 6а, ул. Гродненская, 3, 3а, 5, 5а, ул. Кузнецкая, 91/7, 93/8, ул. Комитетская, 54/1, 56/1. В Советском районе с 9.00 до 17.00 электроснабжения не будет в домах на ул. Хвалынской, ул. Мариупольской, ул. Крутой, ул. Курганной, ул. Дубравной, ул. Парковой, ул. Звездной, ул. Высотной, ул. Ямской, ул. Лунной, ул. Ежевичной, ул. Внешней, ул. Тбилисской, ул. Алишера Навои.

В Кировском районе обесточат с 10.00 до 17.00 ул. Сиреневую, с 9.00 до 17.00 - пер. Балканский, 1-15, 2-30, 19-31, ул. Пожарского, 13-63а, 16-108, пер. Пограничный, 1-11, 2а-6, ул. Конноармейскую, 24-30а, 32-60, 33-61, 65-91а, пер. Майский, 5-9, ул. Пальмовую, 37-39, пер. Земляничный, 1-21, 2-20, пер. Ковыльный, 2-4, ул. Ковыльную, 23, ул. Краснолиманскую, 25-63, 26-32, 36а-54а, пер. Варненский, 2-32, 3-25, 30-40, ул. Красных Командиров, 1-59, 2-50, ул. Бестужева, 3-9, 4-6. В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 коммунальные неудобства возникнут у жителей ул. Голубева, 1а, ул. 50 лет Октября, 24, 28.