В Волгограде умер водитель автобуса

Скончался водитель автобуса "Волжанин". Фото: Архив "КП". Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 29 ноября скончался водитель автобуса «Волжанин». Происшествие случилось в Тракторозаводском районе. Как рассказала сайту volgograd.kp.ru старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Дарья Буянова, 61-летний мужчина скончался скоропостижно в присутствии очевидцев.

- Тело без повреждений и признаков насильственной смерти, - добавила представитель следкома.

Следователи организовали проверку по факту смерти водителя. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза.