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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 13:58

В Волгограде умер водитель автобуса

Следственный комитет организовал проверку
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Скончался водитель автобуса "Волжанин". Фото: Архив "КП".

Скончался водитель автобуса "Волжанин". Фото: Архив "КП".

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 29 ноября скончался водитель автобуса «Волжанин». Происшествие случилось в Тракторозаводском районе. Как рассказала сайту volgograd.kp.ru старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Дарья Буянова, 61-летний мужчина скончался скоропостижно в присутствии очевидцев.

- Тело без повреждений и признаков насильственной смерти, - добавила представитель следкома.

Следователи организовали проверку по факту смерти водителя. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза.