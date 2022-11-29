Социальные расходы в бюджете Волгоградской области увеличились на 9 млрд рублей

Фото: Администрация Волгоградской области

На текущей неделе депутаты должны утвердить бюджет Волгоградской области на 2023 год. Пока проходят обсуждения главного финансового документа, вносятся правки. Губернатор Андрей Бочаров встретился с руководителями парламентских партий в облдуме, на совещании внимание также было обращено на формирование бюджета на трехлетний период. Губернатор отметил, что социальные расходы из казны увеличились на 9 миллиардов рублей.

- Бюджет Волгоградской области был и остается социально ориентированным. В абсолютных цифрах прирост социально ориентированных расходов составил 9 млрд рублей по сравнению с первоначальным планом расходов бюджета 2022 года - с 87,4 до 96,4 миллиарда рублей, - рассказал Андрей Бочаров.

Социальные расходы предусматривают поддержку материнства и детства, ветеранов, пенсионеров, инвалидов и жителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

- В текущем году дополнительно добавилась еще одна категория жителей Волгоградской области, которой необходима адресная поддержка. Это мобилизованные жители Волгоградской области, военнослужащие и добровольцы, участвующие в специальной военной операции, а также члены их семей, - отметил губернатор.

Андрей Бочаров на встрече с руководителями парламентских партий заявил, что около 40% контрактников и добровольцев, участвующих в специальной военной операции, получили выплаты в 100 тысяч рублей.