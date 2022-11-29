40% добровольцев и контрактников из Волгоградской области получили выплаты от региона

Власти региона формируют бюджет на следующий год. Фото: Екатерина СИМОХИНА

За неделю около 40% добровольцев и служащих по контракту из Волгоградской области получили единовременные выплаты. Военнослужащие, которых призвали в ходе частичной мобилизации, получили полагающиеся им 100 тысяч рублей практически в полном объеме, сообщил 29 ноября на расширенной встрече с руководителями парламентских фракций областной Думы губернатор Андрей Бочаров.

- Сейчас выплаты проводятся добровольцам и военнослужащим, участвующим в СВО по контракту. Средства предусмотрены в полном объеме. Только за эту неделю уже произведено порядка 40% выплат, - рассказал Андрей Бочаров.

Выплаты региональные власти проводят по спискам, которые получают от Минобороны РФ. Чиновники и военные работают в постоянном контакте. Кроме того, по заявкам из частей областной Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев закупает транспорт, спецтехнику, снаряжение и обмундирование.

Также глава региона рекомендовал депутатам принять дополнительные решения, чтобы стимулировать работодателей, помогающих с трудоустройством членов семей военнослужащих.