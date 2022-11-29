В Волгоградской области задержали работавшего на телефонных мошенников жителя Чувашии

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

В Урюпинске полицейские вместе с сотрудниками регионального УФСБ задержали ранее судимого жителя Чувашии. 37-летний мужчина работал курьером у телефонных мошенников. Он нашел объявление о заработке, ему нужно было забирать деньги у граждан и переводить деньги аферистам, которые обманывали пожилых жителей Урюпинска. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Сначала сообщники задержанного звонили пожилым гражданам г. Урюпинска и сообщали, что их родственники совершили дорожно-транспортное происшествие. Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленники требовали деньги, которые нужно было передать курьеру, - отметили в региональном Главке МВД.

Курьер приехал в Урюпинск 28 ноября, получив от мошенников адреса, начал объезд жертв аферистов. У 71-летней, 84-летней и 73-летей пенсионерок мужчина в общей сумме забрал 670 тысяч рублей, которые перевел своим «работодателям». Были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Решается вопрос об избрании жителю Чувашии меры пресечения, устанавливаются все эпизоды преступления.