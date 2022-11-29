За неделю в Волгоградской области заболеваемость ОРВИ выросла на 19%

Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости ОРВИ. Фото: Олег УКЛАДОВ

На 47 календарной неделе заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области выросла на 19%. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, при этом уровень инфицирования населения вирусами остается ниже эпидпорога на 34%.

Чаще всего волгоградцы заражаются риновирусом, метапневмовирусом, РС-вирусом, аденовирусом, бокавирусом. Также зарегистрирована циркуляция вируса гриппа А/H1N1. Жителям рекомендуют вакцинироваться. Иммунизацию от гриппа прошли более 51% населения области - 1 млн 249 тысяч человек, в частности 299 тысяч детей.

Симптомы ОРВИ бывают очень похожи, однако в зависимости от вируса пациенту требуется разное лечение. При первых признаках лучше обратиться к врачу.