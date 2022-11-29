17-летней волгоградке может грозить до пяти лет тюрьмы за телефонное мошенничество

17-летней девушке за телефонное мошенничество грозит лишение свободы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгограде направили в суд уголовное дело на 17-летнюю девушку. Она занималась телефонным мошенничеством. В октябре 2022 года волгоградка через интернет вступила в сговор с сообщником на получение денежных средств путем дистанционного обмана граждан, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. 27 октября девушка позвонила 82-летней пенсионерке, представившись сотрудницей полиции, она сообщила, что дочь женщины попала в ДТП. И теперь требовались деньги, чтобы освободить ее от уголовной ответственности.

- Доверчивая пенсионерка сообщила, что у нее в наличии только 200 тысяч рублей. В свою очередь обвиняемая прибыла к потерпевшей, которая переда ей денежные средства. Оставив себе 20 тысяч рублей, обвиняемая перевела оставшуюся сумму на счет сообщника, - отметили в прокуратуре.

Вину 17-летняя жительница Волгограда полностью признала. Расследование проводили сотрудники СО-2 СУ УМВД РФ по Волгограду. Прокуратура направила материалы уголовного дела в Краснооктябрьский районный суд. Также предъявлен иск о взыскании в пользу пенсионерки причиненного материального ущерба. Девушке может грозить до пяти лет лишения свободы.

- Уголовное дело в отношении сообщника обвиняемой выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования, - добавили в ведомстве.