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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 9:49

Волгоградка проведет 7,5 лет в колонии за избиение кружкой 89-летней пенсионерки

Бывшая соседка ударила пожилую женщину по голове и украла деньги и телефон
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Суд наказал женщину лишением свободы в колонии-поселении

Суд наказал женщину лишением свободы в колонии-поселении

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Суд в Волгоградской области вынес приговор 48-летней жительнице Новоаннинска. 5 августа 2022 года она решила ограбить бывшую соседку – 89-летнюю пенсионерку. Женщина попала в дом, дверь в который была незапертой, и увидела, что его хозяйка общается с социальным работником. Воровка дождалась, пока пенсионерка осталась одна, напала на нее и ударила несколько раз по голове металлической кружкой, требуя денег. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Женщина обыскала дом и нашла в кошельке 3 тысячи рублей, также она украла мобильный телефон. Чтобы скрыть следы преступления, воровка выкинула сотовый и медицинские перчатки, в которых напала на пенсионерку. Деньги она потратила на алкоголь и продукты.

- Расследование уголовного дела проводилось СО ОМВД России по Новоаннинскому району. Вину в содеянном подсудимая полностью признала, - отметили в региональной прокуратуре.

Новоаннинский районный суд приговорил женщину к лишению свободы сроком на 7 лет 6 месяцев. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.