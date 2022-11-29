Под Волгоградом владельца базы отдыха обвиняют в гибели 13-летнего подростка

СК предъявил обвинение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет Волгоградской области предъявил обвинение 45-летнему директору базы отдыха «Березовые дали» в Светлоярском районе за гибель 13-летнего мальчика. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла этим летом.

- В летнее время обвиняемый организовал массовый отдых граждан с купанием в Волго-Донском судоходном канале, куда 30 июля 2022 года совместно со своими родителями прибыл 13-летний мальчик, - уточнили в следкоме.

Вопреки закону, директор базы оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Купаться в тех местах было запрещено. Несмотря на это, мужчина обустроил там пляж и за деньги сдавал места для отдыха.

В итоге ребенок залез в воду и утонул. Тело нашли лишь спустя сутки.

- В настоящее время следователями СКР проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на окончание предварительного следствия, - добавили в СК.